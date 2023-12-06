Путин прибыл на переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд встретил президента РФ у входа во дворец

ЭР-РИЯД, 6 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин приехал в королевский дворец Аль-Ямама на встречу с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Наследный принц встретил главу российского государства у входа во дворец, они вместе прошли на переговоры. Обсуждение состоится с участием делегаций.

Аль-Ямама - официальная резиденция короля в Эр-Рияде, здесь монарх обычно проводит осень и зиму. Дворец построен в начале 1980 гг. традиционном восточном стиле. Он назван в честь исторической области Ямама в центральной части Аравийского полуострова. Во дворце проходят заседания Совета министров, официальные приемы и переговоры с иностранными делегациями. Дворцовый комплекс включает в себя королевскую администрацию и Консультативный совет (Маджлис аш-Шура).