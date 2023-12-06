История отношений между Россией и Саудовской Аравией

Президент РФ Владимир Путин 6 декабря совершает рабочий визит в Саудовскую Аравию

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин посетит с рабочим визитом Саудовскую Аравию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Это третий визит Путина в эту страну в качестве президента РФ. На переговорах с наследным принцем Королевства Мухаммедом бен Сальманом планируется обсуждение вопросов нефтяного рынка, а также двусторонних отношений и региональных проблем. ТАСС подготовил материал об отношениях между Россией и Саудовской Аравией.

Отношения СССР и Саудовской Аравии

Дипломатические отношения между СССР и Саудовской Аравией были установлены в 1926 году. Советский Союз первым признал Королевство Хиджаза, Неджда и присоединенные территории, которое в 1932 году было преобразовано в Королевство Саудовская Аравия (КСА). Однако в 1938 году отношения между странами были прерваны, что было вызвано усилением в СССР антирелигиозной кампании, а также изменением внешнеполитических ориентиров королевства в сторону Запада. В период холодной войны СССР и Саудовская Аравия тесных контактов не поддерживали. Дипотношения были возобновлены только в 1990 году. В декабре 1991 года Саудовская Аравия признала РФ правопреемницей СССР.

Политические отношения

В декабре 1994 года в двусторонних отношениях наметился кризис, причиной которого стали различия подходов сторон к событиям в Чечне. Россия обвинила Королевство в поддержке сепаратистов Северного Кавказа через саудовские благотворительные фонды, а также в предоставлении помощи наемникам из стран Ближнего и Среднего Востока, которые воевали против российской армии. Сближение двух стран наметилось только в начале 2000-х годов после завершения горячей фазы контртеррористической операции федеральных сил на Северном Кавказе.

В сентябре 2003 года Россию посетил наследный принц КСА Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд (первый визит такого уровня со времен установления дипотношений). В его ходе состоялись переговоры с Путиным. На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в нефтегазовой сфере, а также борьбу с международным терроризмом. Тогда же было подписано первое соглашение о сотрудничестве в сфере нефти и газа между правительствами РФ и КСА, предусматривавшее координацию нефтяной политики для поддержания стабильности на мировых рынках.

В феврале 2007 года состоялся первый в истории двусторонних отношений визит руководителя нашей страны в Саудовскую Аравию. Тогда Путин встретился с Абдаллой бен Абдель Азизом, возглавившим Королевство в 2005 году. По итогам переговоров был подписан ряд двусторонних документов, в частности соглашение о воздушном сообщении и конвенция об избежании двойного налогообложения доходов и капитала.

В октябре 2017 года Россию посетил король Сальман бен Абдель Азиз (с 2015 года; первый визит главы саудовского государства в РФ). По итогам его переговоров с Путиным было подписано 14 документов, в том числе о сотрудничестве в области сельского хозяйства, о развитии атомной энергии и взаимодействии в космической отрасли.

В октябре 2019 года Путин приезжал в Саудовскую Аравию с государственным визитом. Он провел переговоры с королем Сальманом бен Абдель Азизом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. По итогам встреч был подписан пакет документов, в том числе Хартия сотрудничества стран - производителей нефти, меморандум о сотрудничестве в области культуры и протокол о сотрудничестве в области энергетики.

По большинству глобальных и региональных проблем, таких, как конфликтные ситуации на Ближнем Востоке, вопросы нераспространения оружия массового уничтожения, борьба с экстремизмом, терроризмом, организованной преступностью и наркотрафиком позиции России и Саудовской Аравии совпадают или близки. Но по ряду вопросов стороны придерживаются разных взглядов. Так, в начавшейся гражданской войне в Сирии в 2011 году РФ поддержала президента Башара Асада, Саудовская Аравия призвала к его отставке и встала на сторону оппозиции (впоследствии Саудовская Аравия смягчила позиция в отношении Асада). До недавнего времени у стран расходились позиции и в отношении Ирана - РФ активно сотрудничала с ним в урегулировании сирийского кризиса, в то время как Саудовская Аравия видела в нем главного соперника в борьбе за региональное лидерство (в марте 2023 года Иран и КСА нормализовали отношения, прерванные в 2016 году).

В украинском кризисе Саудовская Аравия, как и другие страны арабского региона, заняла нейтральную позицию, призвав стороны к урегулированию конфликта путем дипломатии.

Экономические отношения

С октября 2002 года функционирует Совместная межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. За это время состоялось шесть заседаний этой организации (последнее - 25 мая 2021 года). С 2002 года в рамках Российско-арабского делового совета функционирует Российско-саудовский деловой совет. Этот орган совместно с Торгово-промышленной палатой России на регулярной основе организует мероприятия с целью укрепления контактов между деловыми кругами двух стран. В октябре 2019 года начал работу Российско-саудовский экономический совет.

По данным МИД РФ, в 2022 году объем товарооборота между Россией и Саудовской Аравией составил $1,72 млрд, сократившись на 23,6% по сравнению с 2021 годом. На российский экспорт пришлось $1,5 млрд. Россия поставляла в КСА преимущественно продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (68,5%), минеральные продукты (16,5%), металлы и изделия из них (6,9%). Импорт из Саудовской Аравии в Россию был представлен в основном продукцией химической промышленности (72%), продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем (10,7%), металлами и изделиями из них (10,6%).

Энергетика

В 2004 году компания "Лукойл" стала первой из российских компаний, получивших доступ к освоению недр королевства. Контракт на разработку газовых месторождений Блока А в пустыне Руб-эль-Хали был заключен на 40 лет. Однако в 2017 году компания вышла из проекта из-за экономической нецелесообразности в связи с падением цен на энергоносители. Пробуренные скважины перешли Saudi Aramco.

В 2005 году российская компания "Стройтрансгаз" (СТГ) осуществила по заказу Торгово-промышленной палаты Эр-Рияда разработку концепции по созданию в КСА национальной сети транспортировки и распределения газа. В марте 2007 года СТГ и Saudi Aramco заключили контракт на строительство нефтепровода Шейба-Абкейк-2 (SHBAB-2) для транспортировки нефти с месторождения "Шейба" в пустыне Руб-эль-Хали на нефтеперерабатывающий завод в городе Абкейк. Строительные работы были завершены в 2009 году, стоимость проекта составила более $100 млн.

В июне 2007 года СТГ заключил c саудовской государственной корпорацией Saline Water Conversion Corporation контракт, в рамках которого российская компания оказала техническое содействие при строительстве водотранспортной системы Шукейк (опресненная вода с завода в городе Шукейк на побережье Красного моря поставляется в населенные пункты провинций Асир и Джизан). Проект был завершен в 2008 году. В июне 2009 года СТГ и Saudi Aramco подписали контракт на поставку оборудования и обустройство газовых месторождений Хавия, Усмания, Шедгам. Работы по этому проекту были завершены в 2010 году.

В первом квартале 2022 года саудовская компания Kingdom Holding инвестировала более $500 млн в "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром".

Будучи одними из крупнейших производителей нефти Россия и Саудовская Аравия тесно сотрудничают в вопросах, относящихся к политике ценообразования на нефть. В 2016 году они вместе с Катаром и Венесуэлой инициировали обсуждение заморозки уровня добычи нефти для стабилизации цен на рынке энергоносителей. В том же году была заключена сделка ОПЕК+ - соглашения между странами ОПЕК и 11 государствами, в том числе Россией, о регулировании добычи нефти. Оно неоднократно продлевалась и действует по настоящее время, способствуя стабилизации цен.

В июне 2015 года Россия и КСА подписали соглашение о взаимодействии в области использования атомной энергии. В октябре 2017 года Росатом и Министерство энергетики КСА подписали программу сотрудничества в области атомной энергии в мирных целях. В декабре 2022 года Росатом подал заявку на участие в строительстве первой АЭС в Саудовской Аравии.

Сельское хозяйство

Перспективы сотрудничества между РФ и КСА в сельскохозяйственной отрасли наметились после подписания в октябре 2017 года программы по вопросам сельскохозяйственного сотрудничества. В августе 2019 года Россия получила право на экспорт пшеницы в КСА. В 2022 году оборот торговли сельскохозяйственной продукцией составил $1 млрд. Россия, в частности, поставляла в королевство пшеницу и меслин (на сумму $583,4 млн), а также мясо птицы ($156,6 млн); импортировала - ракообразные ($6,9 млн), безалкогольные напитки ($1,8 млн), финики ($0,5 млн).

Космическая сфера и ВТС

В 2017 году страны подписали договор о сотрудничестве в вопросе освоения космического пространства в мирных целях. В октябре 2019 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Саудовская компания технологического развития и инвестиций (TAQNIA) договорились о сотрудничестве по проекту развития коммерческого использования ракетно-космического комплекса отечественного производства "Старт-1". В мае 2021 года правительство РФ заявило, что РФ и КСА готовят совместную космическую пилотируемую миссию.

В августе 2021 года в Кубинке на форуме "Армия-2021" РФ и КСА заключили соглашение о военном сотрудничестве.

Культура

В октябре 2017 года и июне 2018 года в Москве были организованы Дни саудовской культуры. В октябре 2019 года Россия и Саудовская Аравия подписали меморандум о сотрудничестве в различных культурных областях, организации совместных мероприятий и обмене кадрами. Тогда же РФПИ и Минкультуры Саудовской Аравии открыли совместный проект "Культура России в Эр-Рияде", включавший выставки российских художников, оперные концерты и неделю кино.

С 2002 года действует российская хадж-миссия, оказывающая содействие отечественным паломникам. Ежегодная квота российских паломников для совершения Хаджа в Саудовской Аравии составляет 25,5 тыс. человек.