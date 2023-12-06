Путин и наследный принц Саудовской Аравии начали переговоры

Встреча проходит в расширенном формате, на ней также присутствуют делегации двух стран

ЭР-РИЯД, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд начали переговоры в Эр-Рияде.

Встреча проходит в расширенном формате, на ней также присутствуют делегации двух стран. Как сообщалось ранее, планируется обсудить кооперацию в торгово-экономической и инвестиционной областях, взаимодействие в многосторонних форматах. Будут рассматриваться перспективы транспортного коридора Север - Юг. Особое внимание будет уделено вопросам энергетики.

Кроме того, помощник российского лидера Юрий Ушаков отмечал, что на повестке дня международных контактов Путина также будут темы Украины и палестино-израильского урегулирования.