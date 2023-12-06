Путин предложил саудовскому наследному принцу обменяться мнениями о ситуации в регионе

Президент РФ назвал "своевременной" встречу с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

ЭР-РИЯД, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил наследному принцу Саудовской Аравии, председателю совета министров Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду обменяться мнениями о ситуации в регионе.

"У нас стабильные, очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях. Конечно, для всех нас очень важно обменяться информацией и оценками по поводу того, что происходит в регионе", - сказал Путин на переговорах с наследным принцем в Эр-Рияде.

Российский лидер подчеркнул: "Наша встреча является, безусловно, своевременной". Путин также поблагодарил за приглашение в Саудовскую Аравию.