Путин и саудовский кронпринц обсудили палестино-израильский конфликт

ЭР-РИЯД, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и саудовский кронпринц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд после переговоров с участием делегаций продолжили общение тет-а-тет за обедом, где в том числе обсудили палестино-израильский конфликт, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Наследный принц Мухаммед и президент Путин продолжили общение в формате с глазу на глаз, был обед. Они вдвоем обедали, с переводчиками. Здесь не могу сказать точно, о чем шла речь. Но в целом понятно, что это, конечно же, и израильско-палестинский конфликт, и другие чувствительные вопросы международной повестки дня", - сказал Песков.