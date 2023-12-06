Москва и Эр-Рияд продолжат инвестиционное сотрудничество, несмотря на действия недругов

ЭР-РИЯД, 6 декабря. /ТАСС/. Инвестиционное сотрудничество России и Саудовской Аравии будет продолжаться, детали не разглашаются "из-за большого числа недругов", сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Инвестиционное сотрудничество будет продолжаться. По понятным причинам детали этих вопросов носят коммерческий характер, не могут разглашаться, тем более с учетом огромного количества недругов, которые будут неминуемо продолжать попытки оказывать давление", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалось ли расширение совместных проектов в области энергетики.