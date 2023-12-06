Песков: РФ и Саудовская Аравия готовят совместный документ по итогам переговоров

Он не предполагает каких-либо "мирных инициатив", отметил пресс-секретарь президента РФ

ЭР-РИЯД, 7 декабря. /ТАСС/. Российские и саудовские дипломаты готовят итоговый документ по результатам прошедших в Эр-Рияде переговоров, но он не предполагает каких-либо "мирных инициатив", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дипломаты наши и саудовские продолжают контакты и рассматривают возможность выхода на некий совместный документ. Но это скорее [чтобы] подытожить общее понимание, которые было достигнуто на переговорах. О каких-то совместных мирных инициативах речи не идет", - сказал он, комментируя по просьбе журналистов достигнутые договоренности.

В ответ на вопрос, касается ли этот документ ситуации на Украине, Песков пояснил: "Нет, в целом по двусторонним отношениям и по общему международному мировоззрению". Представитель Кремля уточнил, что текста коммюнике пока нет.