Захарова считает, что надежды на скорое завершение противостояния на Ближнем Востоке нет

Нынешняя ситуация спровоцирована США, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Надежды на завершение палестино-израильского противостояния в ближайшее время пока нет.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Нынешняя ситуация спровоцирована Соединенными Штатами Америки, той самой абсолютной разнузданностью в реализации собственной исключительности, которую они применяют везде, в данном случае на Ближнем Востоке, [она] привела к катастрофе невиданной. <…> Как пишут все эксперты-политологи, и это очевидно, - нет никакой, к сожалению, надежды на то, что это в ближайшее время завершится", - сказала дипломат.