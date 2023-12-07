Путин заявил о намерении РФ создать новую, реально демократическую модель мира

Глава государства отметил, что в ней будет преобладать "настоящая, честная конкуренция всех участников экономической деятельности"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия желает создать реально демократическую модель мира.

"Мы-то хотим создать новую модель, такую реально демократическую и такую, где действительно верх берет настоящая, честная конкуренция всех участников экономической деятельности", - сказал российский лидер, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".

По его словам, такое изменение ландшафта мировой экономики, выход на первый план новых лидеров - это объективный и во многом закономерный процесс. Путин добавил, что в истории человечества и в жизни так было всегда. "Во все времена и во всех сферах": кто-то развивается, потом затихает, новые лидеры появляются. "Так и в мировой экономике сегодня [происходит]", - подытожил президент.