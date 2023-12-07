Дипломаты РФ не рассматривают вариант эвакуации из Рамаллы

Пресс-секретарь представительства РФ при ПНА Алия Зарипова отметила, что посольству ничего не угрожает

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Дипломаты России не рассматривают осуществление эвакуации из Рамаллы, посольству ничего не угрожает. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

"В последние месяцы рейды израильской армии в зону "А", в том числе в город Рамаллу приобрели регулярный характер. Но посольству ничего не угрожает и эвакуация по-прежнему не рассматривается", - сказала она, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли дипломаты РФ возможность эвакуации из Рамаллы.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал о том, что столкновения между израильскими военными и палестинской молодежью вспыхнули в городе Рамалла в центральной части Западного берега реки Иордан. Армия Израиля применила слезоточивый газ и резиновые пули. О других подробностях не сообщалось. Информации о жертвах или пострадавших не поступало.