Al Jazeera: в Рамалле произошли столкновения израильских военных с палестинской молодежью

О жертвах или пострадавших не сообщается

ДУБАЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Столкновения между израильскими военными и палестинской молодежью вспыхнули в городе Рамалла в центральной части Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Армия Израиля применила слезоточивый газ и резиновые пули. О других подробностях не сообщается. Информации о жертвах или пострадавших не поступало.

По данным телеканала, за ночь израильские военные провели несколько рейдов в разных районах сектора Газа. В результате погиб один человек, несколько получили ранения, десятки были арестованы.

Крупнейший рейд был проведен в городе Тулькарм, где армия Израиля задействовала не менее 30 единиц бронетехники и заблокировала все входы в лагерь беженцев Нур-Шамс.