Путин заявил, что идет на новый срок, потому что "сегодня по-другому нельзя"

Президент отметил, что в разное время у него было много мыслей по этому вопросу

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что в разное время рассматривал разные варианты, но сейчас считает нужным обязательно идти на новый срок полномочий.

"В разное время у меня были разные мысли по этому вопросу. Но я понимаю: сегодня по-другому и нельзя. Так что буду баллотироваться на должность президента России", - сказал он в беседе с участниками церемонии ко Дню Героев Отечества, отвечая на их просьбы идти на выборы в 2024 году. Путин поблагодарил своих собеседников за поддержку. "Спасибо вам за эти слова, особенно в этой обстановке и сегодня сказанные", - сказал президент.

Среди участников беседы с Путиным были спикер Народного совета ДНР Артем Жога (отец Героя России Владимира Жоги, погибшего в 2022 году в Волновахе), Сапижат Мазаева - мать погибшего бойца СВО, Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербина, Герой России, сержант Юрий Мизерный и другие.