В РФ разочарованы, что СБ ООН не потребовал прекратить огонь в секторе Газа

Постпредство России отметило, что действия ХАМАС 7 октября не оправдывают преступлений против человечности, которые совершаются в Газе

ООН, 8 декабря. /ТАСС/. Россия крайне разочарована тем, что за два месяца СБ ООН не потребовал прекратить огонь в секторе Газа. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы крайне разочарованы тем, что Совет Безопасности, обладая уникальным мощным инструментарием по статье 7 Устава ООН, за все это время не принял никакого четкого, обязывающего решения с требованием, а не призывом, к сторонам прекратить насилие. Под давлением США, угрожавших заблокировать любой иной "продукт", абсолютный императив по прекращению огня был заменен безадресным призывом к никак не обеспеченным паузам, что, по сути, вписалось в израильскую логику продолжения военной операции в анклаве и стало огромным шагом назад по сравнению с принятой 27 октября подавляющим большинством стран - членов ООН резолюцией ГА ООН", - сказал он.

"Сегодня у совета есть хорошая возможность положить конец этой ненормальной ситуации и сделать то, что ждет от него международное сообщество. Для этого нужно принять подготовленный ОАЭ проект резолюции. Рассчитываем, что все наши коллеги найдут в себе силы и мужество это сделать", - добавил Полянский.

Дипломат отметил, что два месяца принесли "страшные страдания гражданскому населению анклава", за это время погибли более 10 тыс. палестинских детей. "Масштабы этих разрушений сами по себе говорят о неизбирательном применении силы, более того, имеются признаки намеренного разрушения защищенных международным гуманитарным правом объектов", - заключил Полянский.

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Военные преступления Израиля

Полянский заявил, что Израиль совершит военное преступление, если решится затопить тоннели в Газе.

"Военные преступления идут по нарастающей - в последние дни распространилась шокирующая информация о планах Израиля по затоплению подземных сооружений в секторе Газа морской водой. Согласно общедоступной информации, ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля - прим. ТАСС) уже выстроил систему труб и насосов, предназначенных для закачивания морской воды, и в настоящее время обсуждает с США практическую возможность такого затопления: хватит ли воды, позволит ли "топография" тоннелей и так далее. Такой шаг, в случае его принятия, будет являться очевидным военным преступлением", - отметил Полянский.

"Предвзятые западные СМИ, превознося это "гениальное тактическое решение" израильской армии, даже не пытаются задаться вопросом о том, какие последствия может иметь закачка тысяч кубометров морской, то есть соленой, воды в грунт. Хотя на лицо настоящий план подрыва и без того хрупких сельскохозяйственных мощностей сектора, поскольку морская вода неминуемо загрязнит грунтовые воды Газы", - сказал дипломат.

Полянский добавил, что с самого начала эскалации Израиль препятствует нормальному поступлению питьевой воды в анклав.

Ранее газета The Wall Street Journal информировала, что израильские власти рассматривают возможность затопления системы подземных тоннелей, в которых, по убеждению израильских военных, скрываются бойцы палестинского движения ХАМАС, морской водой, что может привести к экологической катастрофе и еще больше ухудшить ситуацию с пресной водой в анклаве.

Насильственное перемещение палестинцев

"Вкупе с постоянными неизбирательными бомбардировками и прицельными ударами по гражданским объектам, направленными на создание ужаса и паники среди мирного населения, вырисовывается системная стратегия по насильственному перемещению палестинцев. Ее людоедская логика проста - сделать жизнь в Газе невыносимой, даже невозможной, оставляя мирному населению один выбор - покинуть родные земли или быть убитыми", - сказал он.

Полянский подчеркнул, что эта бесчеловечная стратегия "сплошь состоит из военных преступлений".

"Совету Безопасности ООН предлагается безропотно наблюдать за тем, как на наших глазах совершаются массовые военные преступления, в том числе с использованием оружия, поставленного и поставляемого западными странами, в первую очередь США и Великобританией, и при их полной политической поддержке", - заключил дипломат.

Преступления против человечности

Полянский отметил, что действия радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября не оправдывают преступлений против человечности, которые совершаются Израилем в секторе Газа.

"Хотели бы при этом подчеркнуть, что ссылки Израиля и его союзников на действия ХАМАС 7 октября, которые мы, безусловно, осуждаем, не оправдывают и в принципе не могут оправдать массовых и систематических военных преступлений и преступлений против человечности, которые совершаются в секторе Газа", - сказал он.

Полянский напомнил, что статья 51 Первого дополнительного протокола к Женевским конвенциям прямо запрещает "нападения на гражданское население или на отдельных гражданских лиц в порядке репрессалий".

"При этом едва ли стоит рассчитывать на то, что должную оценку происходящему дадут страны Запада или подконтрольные им продажные инстанции типа Международного уголовного суда. Он никогда не пойдет против своих хозяев и их союзников, поскольку призван обслуживать их политические интересы. Ведь ни США, ни Великобритания, ни другие западники не понесли никакой ответственности за свои военные преступления в Афганистане, Ираке и Ливии", - заключил дипломат.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также заявил, что жестокость не может считаться основанием для коллективного наказания палестинцев. По его словам, международное сообщество должно сделать все возможное.