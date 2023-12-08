МВД поручили проверять сведения о кандидатах в президенты на выборах 2024 года

Правительство РФ утвердило постановление о мерах по оказанию содействия в подготовке к голосованию

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило постановление о мерах по оказанию содействия в подготовке к выборам президента РФ. Документ подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и опубликован.

В документе объемом 22 страницы даны поручения различным ведомствам по содействию избиркомам по своему профилю.

В частности, МВД поручено предоставлять Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ данные о кандидатах на должность президента РФ: гражданство, паспорт, сведения о судимости. Также ведомству поручено оперативно пресекать изготовление незаконных агитационных материалов и выявлять участников противоправной деятельности.