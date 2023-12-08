Постпредство РФ при ООН призвало положить конец насилию между Израилем и Палестиной

В постоянном представительстве также отметили необходимость добиться устойчивого прекращения огня

ООН, 8 декабря. /ТАСС/. Россия призывает положить конец насилию между Израилем и Палестиной и добиться устойчивого прекращения огня. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе своего выступления на заседании Совбеза всемирной организации по Ближнему Востоку.

"Россия призывает положить конец циклу насилия, который начался с момента эскалации между Израилем и Палестиной 7 октября. Мы присоединяемся к призывам добиться постоянного прекращения огня и преодолению первопричин конфликта, призываем прекратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа, категорически осуждаем любые действия, способные привести к гибели гражданского населения, включая женщин и детей", - сказал он в ходе своего выступления. Эту часть своей речи он произнес на арабском языке.

Полянский также на арабском указал, что Россия "не принимает никакие попытки насильно переместить население Газы на юг", и призвал всех членов СБ ООН голосовать в поддержку проекта резолюции ОАЭ.

Ранее на этой неделе ОАЭ распространили в Совбезе свой проект гуманитарной резолюции по палестино-израильскому конфликту. В документе содержится призыв к немедленному прекращению огня, немедленному освобождению всех заложников, а также к соблюдению всеми сторонами своих обязательств по международному гуманитарному праву. В четверг заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд заявил журналистам, что по мнению Соединенных Штатов, принятие новых документов по сектору Газа в Совбезе ООН не принесет пользы в текущей ситуации.