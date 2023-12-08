Джабаров считает высоким авторитет Путина в РФ и за рубежом

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам заявил, что победа президента России на выборах 17 марта 2024 года будет убедительной

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин является одним из наиболее узнаваемых мировых лидеров, его победа на выборах 17 марта 2024 года будет убедительной. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Авторитет нашего президента очень высокий не только внутри страны, но и за рубежом. И неслучайно он наиболее узнаваемый мировой лидер. Неслучайно кто-то говорил, что, если бы Владимир Владимирович Путин баллотировался в любом другом государстве, то он тоже победил бы", - сказал сенатор в эфире телеканала "Вместе РФ".

Он подчеркнул, что это политик, который никогда не врет, отвечает за свои поступки и держит слово, что является большой редкостью в наше время. "Равных нашему президенту я не вижу. Я жду убедительной победы нашего президента. Здесь сомнений нет. И жду продолжения того курса, который он наметил, начиная с 2000 года", - сказал Джабаров.

Парламентарий добавил, что российский народ поверил Путину, "с ним Россия собралась, сосредоточилась". "Страна поднялась на такие вершины, на которые, я думал, мы никогда не поднимемся после развала Советского Союза", - заключил первый зампред международного комитета СФ.

Путин дал согласие участвовать в президентских выборах в 2024 году. С соответствующей просьбой к нему обратился спикер парламента ДНР Артем Жога в ходе беседы с главой государства, состоявшейся после церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества.

Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года. Очередные президентские выборы назначены в России на 17 марта.