В МИД РФ заявили, что страны СНГ укрепят борьбу с коррупцией

Замглавы ведомства Сергей Вершинин подчеркнул, что Россия продолжит "энергичную работу на антикоррупционных международных площадках"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россия ожидает укрепления антикоррупционного регионального сотрудничества и скорейшей ратификации Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в противодействии коррупции. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью ТАСС по случаю 20-летия Конвенции ООН против коррупции, которую Россия подписала 9 декабря 2003 года.

"Придаем большое значение укреплению регионального сотрудничества. В этом контексте ожидаем скорейшей ратификации Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в противодействии коррупции, подписанного в прошлом году", - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что Россия продолжит "энергичную работу на антикоррупционных международных площадках", чтобы усилить сотрудничество с заинтересованными странами "на принципах равноправия и взаимного учета национальных интересов".

"Наша страна продолжает активное участие в профильных форматах БРИКС, Группы двадцати, АТЭС, - напомнил Вершинин. - В 2024 году к нашей стране переходит председательство в БРИКС, и уже сейчас мы формируем программу предстоящей работы при сохранении преемственности приоритетов сменяющих друг друга у руля объединения стран, а также с учетом интересов государств, которые присоединятся к нему в будущем году".