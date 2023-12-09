Вершинин: выход РФ из договоров СЕ не означает несоблюдение международных практик

По словам замглавы МИД РФ, решение о выходе из договора было вынужденным "в силу жесткой линии Совета Европы на выдавливание" России из единого европейского правового пространства

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Выход России из договоров Совета Европы (СЕ) не означает выхода из общемирового антикоррупционного политико-правового пространства. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью ТАСС по случаю 20-летия Конвенции ООН против коррупции, которую Россия подписала 9 декабря 2003 года.

"Имплементированные положения конвенции, однако, останутся частью нашей правовой системы. Выход из одного договора также не означает выхода из общемирового антикоррупционного политико-правового пространства, формируемого прежде всего Конвенцией ООН против коррупции, - сказал Вершинин, отвечая на вопрос о денонсировании Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. - Россия остается стороной и других эффективно работающих соглашений, в частности по вопросам оказания взаимной правовой помощи и экстрадиции".

По его словам, решение о выходе из договора было вынужденным "в силу жесткой линии Совета Европы на выдавливание" России из единого европейского правового пространства. "Мы [Россия] были заинтересованы в продолжении взаимодействия на антикоррупционном направлении, однако в условиях, в которые нас поставили, это было абсолютно невозможно, - отметил высокопоставленный дипломат. - Россия была лишена права полноценно участвовать в работе Группы государств против коррупции - мониторинговом органе конвенции. Из субъекта оценки она превращалась в ее объект".

"В целях недопущения такого дискриминационного отношения к нашей стране было решено денонсировать конвенцию и выйти из группы, лишив ее правовых оснований для обзора России", - добавил Вершинин.