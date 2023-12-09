Захарова: христианские праздники ни разу не были у Берлина поводом для призыва к миру

Официальный представитель МИД прокомментировала высказывания посла ФРГ в РФ Александера Ламбсдорфа, который назвал Рождество "праздником мира и поводом почтить память жертв всех войн, в том числе на Ближнем Востоке и Украине, независимо от их национальности и вероисповедания"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила послу ФРГ в России Александеру Ламбсдорфу, что христианские праздники ни разу не стали поводом для призывов официального Берлина к миру или перемирию ни на Ближнем Востоке, ни на Украине.

Так она прокомментировала высказывания Ламбсдорфа, который выступал в католическом соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии на Пресне во время рождественского концерта посольства Германии. Немецкий дипломат назвал приближающееся Рождество "праздником мира и поводом почтить память жертв всех войн, в том числе на Ближнем Востоке и Украине, независимо от их национальности и вероисповедания".

"Очень жаль, что посол ФРГ забыл "поблагодарить" свое правительство за регулярные поставки в зону украинского конфликта оружия. Также зря граф запамятовал, что христианские праздники ни разу не стали поводом для призывов официального Берлина к миру или хотя бы перемирию ни на Ближнем Востоке, ни на Украине. В храме Непорочного зачатия ему бы помолиться, а не кощунствовать", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

21 июня 2023 года в МИД РФ сообщили, что Россия дала согласие на назначение Ламбсдорфа послом ФРГ в Москве. Предыдущий посол Геза Андреас фон Гайр пробыл в своей должности четыре года и покинул Москву в конце июля. Ламбсдорф считается ведущим экспертом в области внешней политики в Свободной демократической партии (СвДП) Германии. Известен своей резкой критикой РФ. В частности, представитель СвДП высказывался о важности сохранения единства Запада в вопросах поддержки Украины. По его мнению, представителям западных стран следует не допускать "усиления Россией давления на своих соседей".