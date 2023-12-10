Путин назвал проявлением нацизма чествование солдата СС в парламенте Канады

Президент РФ напомнил, что в Канаде "весь парламент встал и аплодировал старому нацисту, солдату СС, который на Украине же расправлялся с мирными гражданами"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Чествование в парламенте Канады Ярослава Хунки (Гуньки), служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"), является проявлением нацизма, убежден президент России Владимир Путин. Фрагмент беседы с военнослужащими после вручения медалей "Золотая звезда" по случаю Дня героев Отечества опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала "Россия-1" Павел Зарубин.

Глава государства напомнил, что в Канаде "весь парламент встал и аплодировал старому нацисту, солдату СС, который на Украине же расправлялся с мирными гражданами". "Он просто солдат СС. И действующий президент Украины встал, хотя спикер сказал, что этот человек во время войны воевал против русских. А кто воевал против русских во время Второй мировой войны? Фашисты. Это все знают, и президент Украины это знает. Тем не менее, встали все, весь парламент встал, и ему аплодировал. Это разве не проявление нацизма?" - сказал Путин.

Он обратил внимание на происходящее в реальной жизни на Украине, "когда людей вылавливают, уничтожают на улицах". "Но это [чествование нациста] прямо на весь мир показали. Мало того, что они придурки, так они еще и неонацисты, это очевидный факт. И что против этого скажешь?" - заключил президент РФ. В числе прочего он напомнил, что Хунка "против Канады тоже воевал". "Это просто какое-то перевернутое сознание у людей", - убежден Путин.