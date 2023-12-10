Песков заявил, что у России с ОАЭ и Саудовской Аравией непочатый край работы

Пресс-секретарь президента отметил, что "политическая воля со всех сторон присутствует к дальнейшему развитию отношений"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Отношения РФ с ОАЭ и Саудовской Аравией продолжат развиваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" по итогам визита российского лидера на Ближний Восток.

"Контакты эти показали, что перспективы широкие, политическая воля со всех сторон присутствует к дальнейшему развитию отношений, поэтому работы непочатый край", - сказал представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Комментируя переговоры Путина с президентом ОАЭ и наследным принцем Саудовской Аравии "за закрытыми дверями", Песков пояснил: "Экономическое сотрудничество при всей заинтересованности не может сейчас быть полностью публичным, потому что [есть] огромное количество недоброжелателей и огромное количество стран, которые хотят оказывать давление на нас, на наших партнеров".

"Поэтому нужно соблюдать определенный режим дискретности и, наверное, это является залогом того, что мы будем дальше все наше сотрудничество расширять", - заключил он.

6 декабря Путин прилетел в ОАЭ, где провел переговоры с президентом этой страны. В тот же день президент РФ вылетел из Абу-Даби в Эр-Рияд, где встретился с саудовским наследным принцем.