Кремль раскрыл содержание разговора Путина и Нетаньяху

Стороны обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и договорились о продолжении контактов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил принципиальную позицию Москвы о неприятии и осуждении терроризма во всех его проявлениях. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора.

"В центре внимания была острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта и, в частности, катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа. Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях. Вместе с тем крайне важно, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к столь тяжелым последствиям для гражданского населения", - говорится в сообщении.

Путин также заявил Нетаньяху, что РФ готова содействовать деэскалации в Газе.

"Российская сторона готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в Кремле, "выражена обоюдная заинтересованность и далее взаимодействовать в вопросах эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в Газе израильтян".

Путин и Нетаньяху условились о продолжении контактов.

Ранее в течение недели Путин обсуждал ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта с кронпринцем Саудовской Аравии, президентами ОАЭ, Ирана и Египта.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Нетаньяху состоялся 16 октября, вскоре после начала палестино-израильского обострения. Тогда президент РФ в числе прочего заявил премьеру Израиля о готовности России помогать урегулированию.