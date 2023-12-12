Песков: пока грохочут пушки, помочь людям в зоне конфликта на Ближнем Востоке невозможно

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Боевые действия продолжаются в зоне палестино-израильского конфликта, в таких условиях фактически невозможно оказывать помощь мирному населению, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видим, что боевые действия были возобновлены, что они продолжаются. Гуманитарная ситуация в Газе является объектом пристального внимания и заботы многих стран мира. Здесь потребуются действенные усилия и серьезные шаги с тем, чтобы быстро оказать палестинцам помощь. Пока грохочут пушки, сделать это фактически невозможно", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон продолжит поставлять вооружение Израилю.

