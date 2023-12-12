Песков: СВР говорит о замене Зеленского на основании своей "специфической информации"

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в заявлении Службы внешней разведки России речь идет о долгосрочной перспективе

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) России делает выводы о подготовке Западом замены лидера Украины Владимира Зеленского на основании своей "специфической информации". Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь, наверное, речь идет о такой долгосрочной перспективе", - сказал Песков. "Безусловно, специальные службы располагают своей информацией специфической, на основе которой делаются такие выводы", - подчеркнул представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что очевидные политические и военные провалы Украины ведут к раскачиванию авторитета власти в этой стране. "Многие неуспехи, которые на Украине постоянно происходят, ведут к раскачиванию лодки и к раскачиванию авторитета власти - это, действительно, видно невооруженным глазом", - сказал Песков.

Как указано в распространенном в понедельник заявлении директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, в СВР поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины. Согласно данным СВР, западные страны рассматривают главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного, бывшего советника офиса президента страны Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), мэра Киева Виталия Кличко и главу офиса президента Андрея Ермака в качестве возможной замены Зеленского на посту президента Украины.