В СФ не исключили попытки срыва выборов президента на избирательных участках за рубежом

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ считает, что особенно подобные ситуации вероятны в недружественных странах

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ не исключает попытки срыва выборов президента на избирательных участках за рубежом, особенно в недружественных странах. Об этом говорится в ежегодном докладе комиссии, опубликованном на сайте палаты.

"Нельзя исключить многочисленные попытки срыва выборов на избирательных участках, в первую очередь в недружественных странах (но не только там), и развертывания с использованием "релокантов" пропагандистских операций подрывного характера (в том числе посредством проведения демонстраций, митингов, пикетов, блокирования подходов к местам голосований и т. п. деструктивных действий)", - говорится в докладе.

Сенаторы также отметили, что ожидается злонамеренное использование возможностей Центра информационно-психологических спецопераций Вооруженных сил Украины (ЦИПСО) и иных аналогичных иностранных структур "для продуцирования и распространения ложных сообщений (слухов) с целью создания настроений негативного характера среди избирателей".

"Особого внимания требуют методы манипулирования сознанием граждан с использованием приемов по типу пресловутого "умного голосования" (на деле это противоправное вмешательство в свободу волеизьявления граждан). Их аналоги также разрабатываются сейчас антироссийскими центрами с использованием возможностей цифровой диктатуры США", - говорится в докладе.