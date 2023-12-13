Лавров заявил, что Россия против ущемления безопасности Израиля

Глава МИД РФ отметил, что при этом должно быть создано палестинское государство

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россия никогда не согласится на договоренности, ущемляющие безопасность Израиля, но при этом должно быть создано палестинское государство. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Мы никогда не согласимся на какие-то договоренности, которые будут подсекать, ущемлять безопасность Израиля. Но мы также убеждены, что эта безопасность может быть обеспечена только в соответствии с решениями ООН, которые предполагают и требуют, чтобы рядом с этим государством, тоже в безопасности, в добрососедстве и друг с другом, и со всеми прилегающими странами, жило и развивалось Государство Палестина - самостоятельное, независимое государство", - указал Лавров.