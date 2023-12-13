Лавров: ОБСЕ как структура по безопасности не имеет для РФ добавленной стоимости

По словам главы МИД РФ, "Западу было выгодно держать ее в размытом, амебном состоянии, когда ей можно легко манипулировать"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как структура по безопасности не несет для России никакой добавленной стоимости, уверен министр иностранных дел Сергей Лавров.

"ОБСЕ как структура, которая так и не стала организацией, потому что Западу было выгодно держать ее в размытом, амебном состоянии, когда ей можно легко манипулировать, перестала выполнять все свои функции", - констатировал глава МИД, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

На его взгляд, полезных договоренностей было много, например в сферах контроля над вооружениями, обмена информацией, транспарентности, мер доверия. Однако, Лавров подчеркнул, "все они разрушены Западом, либо отправлены на свалку". "Как организация безопасности она [ОБСЕ] никакой добавленной стоимости нам не несет", - заявил российский министр.

При этом Лавров отметил, что "на остальной части евразийского континента, где происходит строительство экономического, финансового фундамента для дальнейшего развития всего этого обширного пространства, вызревают условия, чтобы заняться евразийской безопасностью". Он уточнил, что этими вопросами во многом занимается Шанхайская Организация Сотрудничества, которая создавалась как организация пограничного сотрудничества пяти стран. Также глава МИД РФ обратил внимание на то, что антитеррористический центр есть в СНГ, а "Организация Договора о коллективной безопасности по определению занимается вопросами безопасности и налаживает связи со своими партнерами в регионе".

О новых инициативах по евразийской безопасности

Лавров упомянул также инициативу Казахстана - совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое сейчас Казахстан хочет преобразовать в организацию. "Ровно то, что должно было состояться с ОБСЕ, но, когда провозгласили ОБСЕ, никакого устава вопреки нашим пятнадцатилетним стараниям Запад не хотел принимать", - заметил Лавров.

Он заверил, что Москва поддерживает такие планы Астаны. "Но это должна быть именно евразийская организация", - предупредил глава МИД РФ. По его мнению, "европейцы решили отказаться от этих естественных конкурентных преимуществ [евразийского континента], предпочли, чтобы их конкурентные возможности были подавлены американцами, которого этого и не скрывают". "Если бы они решили в общеконтинентальном плане вести себя корректно и разрабатывать равноправные проекты, у них была бы сейчас совершенно другая ситуация", - полагает руководитель внешнеполитического ведомства.

"Поэтому мы работаем над тем, чтобы евразийская безопасность стала реальностью. Мы не будем отгораживаться от кого бы то ни было. Мы просто будем выстраивать безопасность с теми, кто не хочет обеспечивать свою безопасность за счет других, с теми, кто на евразийском континенте готов, в отличие от ОБСЕ, воплотить в жизнь принципы неделимости безопасности, которые были в ОБСЕ провозглашены, а потом растоптаны расширением НАТО, и этот процесс завершился началом войны против нас на Украине", - заявил Лавров.