Лавров заявил, что для России в плане сотрудничества нет второстепенных регионов

По словам главы МИД, РФ готова сотрудничать со всеми заинтересованными в равноправном сотрудничестве странами

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россия готова сотрудничать со всеми странами, заинтересованными в равноправном сотрудничестве, для Москвы нет второстепенных регионов в этом вопросе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"У нас нет второстепенных регионов. Главный принцип - все, кто заинтересован в равноправном взаимодействии на принципах справедливости, на принципах демократизации не внутри какой-то страны по западным лекалам, а демократизации международных отношений, с любой такой страной мы готовы работать и активно развиваем эти отношения", - указал Лавров.

Министр напомнил, с какими государствами работает Россия, и выделил среди них страны глобального Юга - Китай, Индию, а также государства АСЕАН, Африки и Латинской Америки.

Отвечая на вопрос одного из сенаторов о том, что западные страны взволнованы российскими успехами в работе с глобальным Югом, Лавров указал, что Россия показала, как она хочет работать и, более того, подкрепляет это практическими делами.