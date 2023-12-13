Лавров: Россия выступает за прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта

По словам главы МИД, РФ делает все, что в ее силах

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россия делает все, что в ее силах, для прекращения палестино-израильского конфликта, выступает за устойчивое прекращение огня. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналистам после правительственного часа в Совете Федерации.

"Мы делаем все, что только в наших силах [для завершения конфликта], прежде всего решаем немедленные и срочные задачи освобождения людей, которые оказались в заложниках или просто хотят выехать из сектора Газа, будучи российскими гражданами, это сейчас приоритетная задача. И параллельно, безусловно, мы считаем важным решать и гуманитарные проблемы в более широком, в более устойчивом смысле, имею в виду предоставление медицинских и прочих услуг, доставки гуманитарной помощи тем, кто в секторе Газа остается и не может оттуда выехать по разным причинам, - сказал Лавров. - Третья задача по срочности - это прекращение огня не просто для решения каких-то гуманитарных задач, а прекращение огня на устойчивой, постоянной основе для того, чтобы заняться решением проблемы, которая не решалась и не решается 75 лет - это проблема создания Палестинского государства".