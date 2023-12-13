РФ и страны комитета ЛАГ-ОИС высказались за сотрудничество в СБ ООН по резолюции по Газе

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял послов стран - членов комитета Лиги Арабских государств и Организации исламского сотрудничества по их просьбе

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял послов стран - членов комитета Лиги Арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по сектору Газа по их просьбе. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Послы Палестины Абдель Хафиз Нофаль, Иордании Халед Шавабке, Индонезии Хосе Таварес, Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани, Египта Назих Нагари и Турции Танжу Билгич, а также временный поверенный в делах Саудовской Аравии Мохаммед Саад Бин Туоалах проинформировали о деятельности комитета, учрежденного по итогам саммита в Эр-Рияде 11 ноября в составе министров иностранных дел упомянутых стран, нацеленной на консолидацию международных усилий в интересах скорейшей деэскалации в зоне конфликта.

"В ходе состоявшейся беседы была акцентирована общая позиция в пользу безотлагательного достижения устойчивого прекращения огня и оказания помощи населению сектора Газа, страдающему от продолжающихся боевых действий и их тяжелых гуманитарных последствий. Было подчеркнуто неприятие попыток насильственного перемещения палестинцев из сектора Газа. Отмечена необходимость тесного взаимодействия в ООН и ее Совете Безопасности, в том числе в целях принятия резолюции, отвечающей интересам долгосрочной стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

С российской стороны была подтверждена безальтернативность комплексного палестино-израильского урегулирования путем переговоров, итогом которых должно стать создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года. Стороны также условились о продолжении координации усилий, нацеленных на преодоление острой фазы кризиса и перевод ситуации в политическое русло.