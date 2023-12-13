13 декабря, 14:11
Палестино-израильский конфликт

РФ и страны комитета ЛАГ-ОИС высказались за сотрудничество в СБ ООН по резолюции по Газе

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял послов стран - членов комитета Лиги Арабских государств и Организации исламского сотрудничества по их просьбе

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов принял послов стран - членов комитета Лиги Арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по сектору Газа по их просьбе. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Послы Палестины Абдель Хафиз Нофаль, Иордании Халед Шавабке, Индонезии Хосе Таварес, Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани, Египта Назих Нагари и Турции Танжу Билгич, а также временный поверенный в делах Саудовской Аравии Мохаммед Саад Бин Туоалах проинформировали о деятельности комитета, учрежденного по итогам саммита в Эр-Рияде 11 ноября в составе министров иностранных дел упомянутых стран, нацеленной на консолидацию международных усилий в интересах скорейшей деэскалации в зоне конфликта.

"В ходе состоявшейся беседы была акцентирована общая позиция в пользу безотлагательного достижения устойчивого прекращения огня и оказания помощи населению сектора Газа, страдающему от продолжающихся боевых действий и их тяжелых гуманитарных последствий. Было подчеркнуто неприятие попыток насильственного перемещения палестинцев из сектора Газа. Отмечена необходимость тесного взаимодействия в ООН и ее Совете Безопасности, в том числе в целях принятия резолюции, отвечающей интересам долгосрочной стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

С российской стороны была подтверждена безальтернативность комплексного палестино-израильского урегулирования путем переговоров, итогом которых должно стать создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года. Стороны также условились о продолжении координации усилий, нацеленных на преодоление острой фазы кризиса и перевод ситуации в политическое русло. 

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