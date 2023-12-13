Медведев назвал неприемлемым нанесение ущерба гражданскому населению в борьбе с террором

Председатель партии "Единая Россия" таким образом прокомментировал ситуацию в Палестине

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Любая страна имеет право на борьбу с терроризмом, но нельзя при этом наносить ущерб гражданскому населению. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ответ на вопрос студента из Палестины, который попросил поделиться мыслями о "двойных стандартах США про геноцид в секторе Газа".

"Безусловно, мы всегда выступаем против любых форм террора, терроризма и понимаем, что любые государства вправе бороться с терроризмом, но любая борьба должна быть пропорциональной и не должна наносить ущерба неприемлемого гражданскому населению", - сказал Медведев, выступая на заключительной дискуссионной площадке "Будущее России" в преддверии съезда "Единой России".

Он подчеркнул, что эти принципы Россия отстаивает в ООН. "Я считаю, что это абсолютно правильно", - добавил Медведев.