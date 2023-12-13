13 декабря, 13:52,
обновлено 13 декабря, 14:38
Военная операция на Украине

Медведев считает, что только сильные люди ставят интересы своей страны превыше карьеры

Заместитель председателя Совета безопасности РФ назвал правильным подобный выбор

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Только сильные люди способны ставить интересы страны превыше карьеры, и это правильный выбор, уверен заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

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"Каждый из нас строит свою карьеру, мы все живые люди с амбициями, своими ценностями, представлениями, но в какой-то момент эта карьера может прийти в противоречие с интересами твой страны. И тогда сильные люди выбирают свою страну, потому что любая карьера завершится, а наша страна, наша великая Россия - останется", - заявил Медведев во время заключительной дискуссии площадки "Будущее России" в преддверии съезда партии.

"Будем ее [России] достойны!" - призвал Медведев под аплодисменты собравшихся.

Таким образом председатель партии отреагировал на рассказ российского гроссмейстера Сергея Карякина, который с начала специальной военной операции поддержал ее проведение, за что на него "обрушилась огромная информационная атака, очень много ненависти", и он был дисквалифицирован на полгода Международной шахматной федерацией. "Ну ничего страшного, зато я остался со своей страной, это самое главное", - уверен Карякин.

По мнению Медведева, слова шахматиста "исключительно важны". "И не только для выдающегося гроссмейстера, шахматиста или спортсмена, а для любого человека", - убежден председатель "Единой России". 

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