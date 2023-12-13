Захарова заявила, что события на Ближнем Востоке развеяли иллюзию о всемогуществе США

Официальный представитель МИД РФ отметила, что мировому сообществу не удается найти решение конфликта на Ближнем Востоке из-за доминирующей позиции Соединенных Штатов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Многие страны на фоне палестино-израильского конфликта разочаровались во "всемогуществе" США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "360".

"Я думаю, что это стало для очень многих, кто был очарован "мощью" Штатов, ставим это в кавычки, страшным разочарованием и сюрпризом. Я думаю, очень многие делали ставку на то, что Вашингтон настолько всемогущий. И все, может, убедились в том, что это далеко не так, глядя на то, что происходит на Ближнем Востоке", - сказала она.

Захарова отметила, что мировому сообществу не удается найти решение конфликта на Ближнем Востоке из-за доминирующей позиции США, которая не учитывает исторический контекст и "законы жанра".