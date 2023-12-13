13 декабря, 14:58,
обновлено 13 декабря, 15:24
Военная операция на Украине

Вершинин выразил комиссару ООН по правам человека озабоченность подходами к делам в РФ

Замглавы МИД РФ также счел предвзятыми подходы УВКПЧ к ситуации на Украине

МОСКВА, 13 декабря./ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на встрече с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком выразил озабоченность подходами к положению дел в России и ситуации на Украине. Об этом говорится в распространенном на сайте МИД РФ сообщении.

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"Состоялся откровенный разговор по широкому кругу вопросов деятельности возглавляемого им Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). В частности, Фолькеру Тюрку была выражена озабоченность политизированными и предвзятыми подходами УВКПЧ к освещению положения с правами человека в России, а также ситуации на Украине", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, была подчеркнута необходимость беспристрастного выполнения УВКПЧ возложенных на него функций, равно как налаживания конструктивного и уважительного диалога с государствами по всему спектру актуальных проблем международной правозащитной повестки дня, отметили в МИД РФ. 

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