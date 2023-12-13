В Госдуме заявили, что угрозы ЕС не смогут помешать проведению выборов во всех регионах РФ

Глава внешнеполитической службы ЕС ранее осудил предстоящее 15-17 марта 2024 года проведение президентских выборов в Крыму и новых регионах России, пообещал не признавать их результаты

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Угрозы главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о последствиях для политического руководства РФ не помешают провести выборы президента страны во всех российских регионах. Такое мнение высказал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Ранее Боррель осудил предстоящее 15-17 марта 2024 года проведение президентских выборов в Крыму и новых регионах России, пообещал не признавать их результаты. Как уточняется в распространенном внешнеполитической службой ЕС заявлении, проведение выборов президента РФ на этих территориях "грубо нарушает Устав ООН и независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", а "политическое руководство России и те, кто причастен к их организации, столкнутся с последствиями этих незаконных действий".

"Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель первым из еврочиновников включился в кампанию угроз в связи с предстоящими в России выборами президента. <…> Но он глубоко просчитался. Мы сделаем все необходимое, чтобы выборы состоялись на всей территории России и люди могли сделать свой выбор свободно и беспрепятственно, а провокаторы, которых сейчас готовят в том числе и на деньги Евросоюза, не смогли им помешать", - отметил Пискарев, слова которого приводятся в телеграм-канале комиссии.

Он подчеркнул, что чиновникам ЕС "категорически не нравится, что выборы пройдут в Крыму и на территории четырех новых субъектов РФ", поэтому Боррель и "выступил с угрозами в адрес руководства России". "В данном случае г-н Боррель, который усиленно создает себе имидж последовательного защитника прав человека, не просто вмешивается во внутренние дела нашей страны, но и пытается отказать нашим гражданам в праве выбрать для себя ту власть, которой они доверяют свое будущее", - отметил Пискарев.

Он также напомнил, что комиссия уже передала имеющуюся у нее информацию "о попытках воспрепятствовать свободному волеизъявлению" граждан РФ в компетентные органы. Ранее Пискарев сообщал, что комиссия направила в Генпрокуратуру и Центризбирком РФ собранные материалы о деструктивной деятельности против России и вмешательстве в избирательную кампанию.