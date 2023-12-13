Песков: у Путина во время избирательной кампании будет больше поездок и общения с людьми

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что так "традиционно бывает в ходе избирательной кампании, так будет и на этот раз"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, который вновь будет участвовать в выборах главы государства в марте 2024 года, во время избирательной кампании будет больше ездить по стране и общаться с людьми, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Конечно, будет более интенсивный [график], он будет более разбросанный по географии страны, более насыщенный по общению с людьми", - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу "Россия-24". Песков отметил, что так "традиционно бывает в ходе избирательной кампании, так будет и на этот раз".

Представитель Кремля обратил внимание на то, что Путин "не первый раз участвует в президентской гонке и каждый раз Путин акцентируется на продолжении своего обычного рабочего графика". "Сейчас речь идет о максимально плотном рабочем графике, насыщенном, причем большая часть этого графика является непубличной, но это почти работа 24 на семь", - указал Песков.