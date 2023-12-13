Песков считает очевидным получение палестинцами своего государства

Без этого урегулирование конфликта на Ближнем Востоке невозможно, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Нет никаких сомнений в том, что палестинцы должны получить свое государство, но еще до этого надо решить вопрос с гуманитарной катастрофой в Газе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Очевидно, что палестинцы должны получить свое государство, они должны получить свое государство так, как это было решено Советом Безопасности [ООН]", - сказал представитель Кремля, отметив, что без этого урегулирование конфликта на Ближнем Востоке невозможно.

"Но до того, как это произойдет, всем предстоит задуматься о том, как решать гуманитарную катастрофу в Газе", - добавил он.