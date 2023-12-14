Путин: РФ готова была принять уход исконных для нее территорий Украины после распада СССР

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия готова была принять уход исконных для нее территорий Украины после распада СССР, но придавала значение пророссийским настроениям украинского Юго-Востока. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

"Когда-то Владимир Ильич Ленин передал всю Украину при формировании Советского Союза. Мы смирились с этим после распада Советского Союза. Мы же смирились и готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть, Юго-Восток [Украины], - пророссийская. Для нас это тоже было важно", - сказал президент РФ.