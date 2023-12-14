Путин: лидеры ЕС ведут себя как герой де Голль, на деле - как коллаборационист Петен

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Европейские лидеры внешне ведут себя как герой генерал Шарль де Голль, а на практике - как коллаборационист Филипп Петен. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, отвечая на вопрос ТАСС.

"Многие европейские деятели внешне ведут себя как генерал де Голль, который боролся за интересы Франции с оружием в руках, собрал все, что было у французов, чтобы оказать сопротивление оккупантам. А на практике ведут себя, как маршал Петен, который, хоть и был героем Первой мировой войны, но во вторую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов", - сказал он.