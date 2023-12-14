Путин заявил, что РФ готова выстраивать отношения с США

Президент также сообщил, что для этого нужны фундаментальные условия

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Москва готова выстраивать отношения с Вашингтоном, США - это важная и нужная страна. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Что касается, Соединенных Штатов. Мы и с ними готовы выстраивать отношения. Мы считаем, что США - важная и нужная страна", - указал глава государства, комментируя перспективы нормализации двустороннего диалога.

Президент также сообщил, что Россия со своей стороны готова к восстановлению полноценных отношений с США, но сперва должны быть созданы для этого фундаментальные условия.

"Когда произойдут какие-то внутренние фундаментальные изменения [в США], тогда они начнут уважать других людей, другие страны, тогда они будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы. Тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет. Но мы к этому готовы", - указал глава государства, комментируя по просьбе ТАСС перспективы нормализации двустороннего диалога.

Как заверил президент, таким образом в Москве "и с ними готовы выстраивать отношения", поскольку считают, что "США - важная и нужная страна в мире". "Но эта [их] имперская политика, она мешает им самим. Даже не нам, им мешает. Почему? Потому что в общественном сознании они должны вести себя как империя. И если они в чем-то где-то договариваются или в чем-то кому-то уступают, то это воспринимается электоратом как какой-то провал или пробелы. И поэтому элиты вынуждены себя так отчасти и вести", - резюмировал российский лидер.

Фундаментальных условий для восстановления отношений РФ и США пока нет, они сначала должны начать уважать других, заявил Владимир Путин.