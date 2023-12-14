14 декабря, 09:53,
обновлено 14 декабря, 10:27
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина

Путин заявил, что в новых регионах многое нужно сделать

© ТАСС/ Ruptly

Государство выполнит эти задачи, заверил президент

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Большой объем работы предстоит сделать в новых регионах России, государство выполнит эти задачи, заверил президент Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

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"Конечно, там еще очень многое нужно будет сделать. Мы сделаем это", - сказал глава государства.

По его словам, новые регионы перечислили в федеральный бюджет страны за 2023 год 170 млрд рублей. 

"В этом году вот эти так называемые новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей. Это о чем говорит? Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние", - сказал глава государства.

Путин добавил, что поддержку новым регионам оказывают и другие субъекты России. "У нас установились побратимские отношения между этими регионами и другими регионами Российской Федерации. Они уже вложили, по-моему, в районе 150 млрд", - добавил президент. 

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