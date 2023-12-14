Путин отметил лидирующую роль Эрдогана в урегулировании в секторе Газа

По словам президента РФ, турецкий лидер "один из лидеров международного сообщества, который обращает внимание на эту трагедию и делает все, для того чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган играет ведущую роль в урегулировании ситуации в секторе Газа. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал на прямой линии и пресс-конференции.

"Хочу отметить все-таки значительную, лидирующую роль президента Турции Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в Газе", - сказал Путин. "Он, безусловно, один из лидеров международного сообщества, который обращает внимание на эту трагедию и делает все, для того чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону, для того чтобы были созданы условия для долгосрочного мира", - добавил глава российского государства.

Путин заметил, что Эрдоган "очень активен на этом направлении". "Дай Бог ему здоровья", - пожелал турецкому коллеге президент России.