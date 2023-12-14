Путин заявил, что РФ готова открыть свой госпиталь в секторе Газа

Президент России отметил, что Израиль пока не поддерживает это

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия готова открыть свой госпиталь на стадионе в секторе Газа, но Израиль пока не поддерживает эту инициативу. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции.

"Но для этого, конечно, нужны согласия и Египта, и Израиля", - подчеркнул он. "Я переговорил с премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху, они проконсультировались между различными своими ведомствами, и израильская сторона считает, что открытие российского госпиталя на территории Газы небезопасно", - сказал Путин.

Он рассказал, что в ходе своего недавнего визита в ОАЭ узнал, что эмиратская сторона открыла на территории Газы недалеко от города Рафаха полевой госпиталь. "И мы поговорили о том, что было бы возможным, чтобы и Россия там же открыла госпиталь свой. На стадионе", - добавил глава российского государства.