Путин заявил, что многие люди в Европе и США поддерживают действия России

Число сторонников защиты традиционных ценностей растет в геометрической прогрессии, отметил президент

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Очень многие люди в европейских странах, США и других регионах мира поддерживают действия России. Число сторонников защиты традиционных ценностей растет в геометрической прогрессии, заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

Российскому лидеру был задан вопрос, скажет ли в будущем какой-нибудь житель немецкого городка, что президент РФ был прав. "Почему только в немецком городе? Я уверен, я знаю, что не только в немецких городах, но и во многих других городах Европы и в Соединенных Штатах, я уж не говорю про другие регионы мира, очень многие люди считают, что мы делаем все правильно", - отметил Путин.

"Мы не боимся бороться за свои национальные интересы, не покушаясь на другие при этом, - сказал глава российского государства. - И это поддерживается очень многими людьми".

По его словам, у России "огромное количество сторонников в мире" по защите традиционных ценностей. "Огромное количество, их число увеличивается. Кратно, растет в геометрической прогрессии", - подчеркнул президент РФ.