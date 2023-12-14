Путин заявил об отсутствии основанного на правилах миропорядка

Президент РФ отметил, что правила "меняются каждый день в зависимости от текущей политической конъюнктуры и сиюминутных интересов тех, кто об этом говорит"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Миропорядок, основанный на правилах, не существует, эти правила меняются каждый день в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто об этом говорит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

"Что касается миропорядка, основанного на правилах: нет таких правил, на самом деле, они меняются каждый день в зависимости от текущей политической конъюнктуры и сиюминутных интересов тех, кто об этом говорит", - сказал он.

Глава государства в этой связи отметил, что саммит БРИКС, который пройдет в Казани, повлияет на складывающуюся ситуацию "в правильном направлении". "Покажет, что есть в мире достаточно большое количество сил, мощных стран, которые хотят жить не по этим неписанным правилам, а по правилам, прописанным в основополагающих документах, к которым относится Устав Организации Объединенных Наций, и тех, которые руководствуются своими интересами и интересами своих партнеров, никому ничего не называют, не создают никаких военных блоков, а создают условия для совместного эффективного развития, - продолжил Путин. - Вот этому будет посвящена работа России как председателя БРИКС в следующем году".

В августе президент РФ Владимир Путин сообщил, что следующий саммит БРИКС может пройти в Казани в октябре 2024 года, конкретные даты еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам. Он сообщил, что планируется порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий - их примут свыше десятка российских городов. В апреле Путин определил Казань местом проведения встречи глав государств БРИКС в 2024 году.