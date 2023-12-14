Путин: РФ приветствует переезд в страну законопослушных граждан других государств

Президент России отметил, что приветствуют таких граждан, которые хотят переехать в страну, жить здесь, работать, связать с ней свою судьбу и своих детей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российские власти только приветствуют переезд в страну законопослушных граждан из других государств. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии и пресс-конференции в ответ на просьбы граждан нескольких европейских стран и США о получении российского гражданства.

"У нас есть определенные правила, правовое регулирование получения российского гражданства. Мы только приветствуем всех законопослушных граждан других стран, которые хотят переехать в Россию, жить здесь, работать, связать с нашей страной свою судьбу и своих детей", - сказал Путин.