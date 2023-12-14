Эксперт: Путин показал, что позиция РФ взвешенная, возможность диалога зависит от Запада

По словам программного директора международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофея Бордачева, президент дал понять, что конфликт России и Запада возник не по воле Москвы

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Заявления президента РФ Владимира Путина на прямой линии и пресс-конференции говорят о взвешенной внешнеполитической линии России, возможность диалога зависит от Запада. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"Позиция президента по отношениям с Западом всегда была взвешенной. Президент всегда подчеркивает, что Россия готова к дипломатическим контактам. Никакого экстремизма, пустых угроз и ярости в российской позиции никогда не присутствовало, в отличие от Запада, который говорит о стратегическом поражении России", - сказал он.

"Основное послание, которое было выражено в тех комментариях, которые делал президент, состоит в том, что Россия уверена в себе, у России есть определенные внутренние экономические задачи, которые мы решаем, есть некие проблемы. При этом Путин отметил, что Россия решает эти вопросы самостоятельно, и это зависит от Запада, насколько он будет готов к каким-то переговорам", - подчеркнул Бордачев.

По словам эксперта, глава российского государства дал понять, что конфликт России и Запада возник не по воле Москвы, и РФ не является инициатором сложившегося переговорного тупика. "Президент подчеркнул, что, если западные партнеры сейчас не готовы к диалогу, мы без него обойдемся. Если будут готовы, мы сможем с ними разговаривать. В комментариях президента по внешнеполитической ситуации всегда силен анализ текущей обстановки, не лозунги какие-то, а именно анализ", - указал аналитик.