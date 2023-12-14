Эксперты отметили высокую погруженность Путина на прямой линии в проблемы страны

По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, большая часть вопросов в ходе мероприятия касалась ситуации внутри государства и качества жизни

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции продемонстрировал высокую компетентность и погруженность в проблемы, волнующие россиян. Такое мнение высказали ТАСС политологи.

По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктора Потуремского, Путин прекрасно понимает запросы со стороны россиян и очень точно на них реагирует. "Как всегда, очень высокая компетентность, высокая погруженность первого лица в проблематику, очень точные ответы на запросы", - сказал Потуремский.

Он отметил, что большая часть вопросов в ходе прямой линии касались ситуации внутри страны и качества жизни. "При этом вопросы были достаточно острые и жесткие", - сказал Потуремский.

С ним согласен и директор Центра политического анализа Павел Данилин. "За часы [прямой линии] мы получили компетентный взгляд управленца на проблемные вопросы, стоящими перед РФ в настоящий момент", - сказал политолог. По его словам, прозвучали "важные социальные заявления", в том числе о продлении семейной ипотеки. "Были и заявления экономического характера, которые касались развития промышленности и сельского хозяйства в нашей стране. Как про цены на яйца, так и вопросы автопроизводства", - сказал Данилин.

Эксперт отметил, что "речь шла о специальной военной операции, о том, какие планы и задачи ставит перед собой Россия". "Все это крайне важно", - сказал Данилин.

Политолог также отметил хорошую физическую форму президента, который в течение более четырех часов "держал" интерес всей страны и "компетентно отвечал на самые сложные вопросы из разных отраслей жизни". "Это все характеризует нашего президента с лучшей стороны, особенно на фоне немощных лидеров некоторых стран Запада", - сказал Данилин.