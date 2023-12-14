Замглавы МИД РФ обсудил с гендиректором ВОЗ усилия по реагированию на ситуацию в Газе

Сергей Вершинин и Тедрос Аданом Гебрейсус в ходе встречи также поднимали актуальные вопросы международного сотрудничества в сфере здравоохранения

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейсус на встрече в Женеве обсудили усилия организации по реагированию на чрезвычайные ситуации, в частности, гуманитарную катастрофу в секторе Газа, а также актуальные вопросы международного сотрудничества в сфере здравоохранения.

"В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы международного сотрудничества в сфере здравоохранения, включая разработку новой конвенции, соглашения или иного международно-правового инструмента по борьбе с пандемиями, усилия ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации, в частности, гуманитарную катастрофу в секторе Газа, подготовку к заседаниям руководящих органов ВОЗ, перспективы взаимодействия с ВОЗ на таких приоритетных для России направлениях, как профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с туберкулезом", - говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

В ведомстве указали, что Вершинин подтвердил готовность российской стороны к продолжению конструктивного диалога со всеми заинтересованными партнерами на площадке ВОЗ, отметив настоятельную необходимость избегать политизации работы организации.