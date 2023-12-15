Представительство РФ заявило об отсутствии информации о раненых среди россиян в Газе

По словам пресс-секретаря представительства РФ при ПНА Алии Зариповой, россиян и их родственников-палестинцев в списке на эвакуацию из сектора Газа осталось немного

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сведений о раненых среди российских граждан в секторе Газа в настоящий момент нет. Об этом заявила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

"Информацией не обладаем", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, граждан РФ и их родственников-палестинцев в списке на эвакуацию из сектора Газа осталось немного. "Российских граждан и их родственников-палестинцев, на кого еще не получено разрешение на выход, [в списке] осталось немного. Точное число сказать не можем - находимся в процессе работы", - сказала она.

Ранее в числе эвакуированных из Газы россиян спецрейсом МЧС РФ в Москву была доставлена девочка с ранениями минно-взрывного характера.

По данным МЧС РФ, всего с начала гуманитарной операции из зоны конфликта удалось эвакуировать более 1 тыс. человек, из них 11 рейсами авиации МЧС в Россию уже доставлены более 1 050 человек.